Modric: "Estamos perto de fazer algo histórico e impressionante. É o nosso troféu"

Declarações de Luka Modric antes do Manchester City-Real Madrid, da segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões

Ansiedade: "Eles são muito bons, estou muito ansioso pelo jogo. Temos de desfrutar e viver estes momentos ao máximo, porque é muito bom estarmos a jogar tantas meias-finais e finais da Liga dos Campeões. Sabíamos que esta eliminatória não se ia decidir na primeira mão. Não começámos bem, mas depois tivemos o nosso momento. Estamos a jogar bem e penso que estamos a 50-50. Vai ser decidido por pequenos pormenores, porque somos duas grandes equipas com grandes jogadores".

Legado da sua geração no Real Madrid: "Todos os títulos que conquistámos dizem muito, mas também o esforço e o comportamento diário, independentemente do resultado e de ganharmos ou não. O que fazemos e o nosso comportamento quando não ganhamos também é importante. Mas os títulos são motivo de orgulho, assim como a forma como os alcançámos. É algo que merece ser admirado."

Sentimento: "Já jogámos este tipo de jogo muitas vezes e o que vejo nos meus companheiros e no treinador é confiança, calma e plena fé no nosso carácter e nas nossas qualidades. Vamos fazer um grande jogo para tentar chegar à final, o que seria impressionante. Quando se vê que se está perto de outra final, quer-se dar tudo; estamos perto de fazer algo histórico e impressionante. É uma sensação muito boa jogar este tipo de jogos com o Real Madrid e sentimo-nos confortáveis. Historicamente, temos um bom desempenho e é o nosso troféu, por assim dizer. Temos confiança em nós próprios, acreditamos na nossa qualidade e nestes jogos damos sempre o máximo, por isso ganhámos tantos títulos da Liga dos Campeões".

A diferença entre ser uma estrela aos 37 e aos 22 anos: "Não sei, honestamente.... Sempre houve jovens craques e há jovens jogadores que ainda estão a crescer. Não há qualquer diferença. Hoje em dia, talvez prestem mais atenção às redes sociais, o que não acontecia antes. Os tempos mudam."

Vinícius e Rodrygo em destaque: "Já demonstraram no ano passado que podem resolver os jogos com a sua audácia e a sua qualidade. Mas o mais importante é a equipa, se lutarmos uns pelos outros, todos nos destacaremos. O importante é estarmos juntos, lutarmos juntos e termos este bom ambiente que demonstramos diariamente. A união é fundamental entre os jovens e nós, os mais velhos."