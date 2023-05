Mkhitaryan aumenta vantagem do Inter frente ao Milan. Veja o golo

Minuto 11: o Inter aumenta a vantagem. Mkhitaryan, no frente a frente com Maignan, finaliza com frieza. 0-2. Assistência de Dimarco.

Leia também Rio Ave "O Guga foi negociado com o FC Porto? Não é verdade" ENTREVISTA >> Depois de 12 anos na I Liga, o Rio Ave desceu de divisão e teve de arrepiar caminho, conseguindo, entretanto, subir novamente e assegurar a permanência muito antes de terminar o campeonato. O presidente António da Silva Campos explica a O JOGO os segredos, assumindo que os dois últimos anos foram de grande desgaste pessoal e de risco para o clube, que sacrificou a parte financeira para ter uma equipa à altura do desafio de voltar à I Liga. Agora, avisa, será preciso vender jogadores.