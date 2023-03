"Minutos finais contra o FC Porto? Tivemos medo, eles estavam a esmagar-nos"

Declarações de Francesco Acerbi, central do Inter, adversário do Benfica nos quartos de final da Liga dos Campeões, em entrevista à DAZN.

Ansioso pelo mês de abril? "Mal posso esperar, há um bocado de medo e adrenalina. Vamos ter muitos jogos e, vendo com quem vamos jogar, obviamente que tivemos uma conversa no balneário. Há também o campeonato, que não nos deixa calmos. Champions? Temos de jogá-la e o Benfica é muito forte, mas estão ao nosso alcance. Podemos disputar e é importante que passemos à próxima ronda".

Minutos finais contra o FC Porto, nos oitavos de final: "Foi o jogo mais doloroso. Tivemos muito medo, a bola vinha de todos os lados. Por sorte, tínhamos o Dumfries na linha [do golo], agradeci-lhe e foi aí que soube que a íamos levar [a passagem aos quartos] para casa. Eles estavam a esmagar-nos".

Qual é a sua relação com o treinador Simone Inzaghi? "Eu não sou um jogador muito ligado ao treinador. O treinador é o treinador, eu cumprimento-o, respeito-o e aprecio-o, porque me quis na Lázio e no Inter. O técnico tem de tomar as decisões e nós devemos respeitá-las. Precisamos de uma distância definida".