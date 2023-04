Milan volta a ganhar ao Nápoles e fica em vantagem na Liga dos Campeões

Leão, Giroud e Brahim, as três figuras do Milan, festejam triunfo sobre o Nápoles

Depois do 4-0 na Serie A, os de Milão venceram por 1-0 na primeira mão dos quartos da Champions

Com intervenção de Rafael Leão no único golo do jogo, o Milan bateu o Nápoles na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões e ficou em vantagem na eliminatória.

Bennacer, assistido por Leão, fez o 1-0 aos 40', dando a segunda vitória sobre o Nápoles em pouco tempo, após o surpreendente 4-0 na Serie A.

A segunda mão está marcada para dia 18 de abril.

O vencedor desta eliminatória defrontará o vencedor do confronto entre Benfica e Inter.