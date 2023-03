Messi encara segunda mão com o Bayern: "O PSG mudou nos últimos jogos"

Lionel Messi concedeu uma entrevista ao PSG em jeito de antevisão à visita ao Bayern, marcada para quarta-feira (20h00) e relativa à segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. O primeiro jogo, no Parque dos Príncipes, terminou com uma vitória alemã por 1-0.

Desde esse desaire, o campeão francês registou três vitórias na Ligue 1 - diante do Lille (4-3), Marselha (3-0) e Nantes (4-2) - e o astro argentino mostrou-se confiante na subida de forma da equipa.

"Penso que melhorámos no último jogo e, em Marselha, a equipa ficou mais forte com a vitória. Agora vamos tentar estar bem, virar o resultado e passar para a próxima ronda. Esse é o objetivo de todos. Sem dúvida que é importante entrar no jogo desta forma [no meio de uma série vitoriosa]. Antes disso, não estávamos na nossa melhor forma da época, mas tivemos duas vitórias importantes e que servem de reforço à equipa antes de jogarmos em Munique", vincou, num vídeo partilhado nas redes sociais do clube.

Quanto à partida na casa do campeão alemão, Messi salientou que será um desafio equilibrado e decidido nos pormenores, garantindo ainda sentir-se bem no plano individual.

"Vai ser um jogo muito renhido e difícil, como o primeiro. Vai resumir-se aos pequenos detalhes e é muito difícil ganhar neste estádio. Mas penso que estamos bem preparados e que somos capazes de inverter a situação. Sinto-me muito bem e penso que a equipa mudou nos últimos jogos. Temos uma cara diferente e as vitórias ajudam-nos a trabalhar com uma dinâmica diferente e também a estarmos mais felizes. Temos um desejo muito forte de continuar o nosso percurso na Liga dos Campeões e é isso que vamos tentar fazer", completou.

O PSG visita o reduto do Bayern na quarta-feira (20h00), na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.