Melhor Golo da Liga dos Campeões 2022/23 foi marcado no Estádio da Luz

No empate 1-1 entre Benfica e PSG, Lionel Messi apontou o golo que foi considerado o melhor da última edição da prova milionária.

Os adeptos foram chamados a escolher e elegeram o golo de Lionel Messi no Benfica-PSG (1-1), da fase de grupos da Liga dos Campeões, como o melhor da edição 2022/23 da prova.

Vinícius Júnior (Real Madrid), com o golo apontado frente ao Manchester City, ficou no segundo lugar e Erling Haaland (Manchester City) fechou o pódio, com um tento diante do Borussia Dortmund.