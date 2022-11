A UEFA anunciou a lista dos 10 melhores golos da fase de grupos da Liga dos Campeões

O golo de Messi no Benfica-PSG (1-1) foi eleito o melhor golo da fase de grupos da Liga dos Campeões. Galeno, que inaugurou o marcador no Leverkusen-FC Porto, ficou na quarta posição, merecendo ainda destaque o oitavo posto conquistado pelo golo de Arthur Gomes no Sporting-Tottenham.