Mbappé: "Se o meu futuro dependesse da Champions, teria saído há muito tempo"

Avançado do PSG descartou que a sua continuidade no PSG esteja dependente do desfecho da eliminatória frente ao Bayern, nos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Kylian Mbappé garantiu que a sua continuidade no PSG para lá desta temporada não está dependente do desfecho da eliminatória frente ao Bayern, nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Após a derrota caseira (0-1) na primeira mão, os parisienses jogam agora em Munique na quarta-feira (20h00).

"Se o meu futuro estivesse ligado à Champions League, sem querer mostrar falta de respeito pelo clube, eu teria saído há muito tempo. Eu não acho que este jogo vai ter um impacto [na sua permanência no clube]. Estou feliz por estar aqui e não estou a pensar noutra coisa que não seja tornar o PSG bem-sucedido", frisou, em declarações reproduzidas pela BBC.

O campeão francês enfrenta uma baixa de peso para a visita ao Bayern, uma vez que Neymar foi operado a uma lesão ligamentar num tornozelo e não vai jogar mais esta temporada. De resto, o central e capitão Marquinhos também está em dúvida para a partida.