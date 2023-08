Marselha reclama à UEFA da arbitragem frente ao Panathinaikos

Emblema francês escreveu uma carta à UEFA a reclamar de várias decisões de arbitragem que considera terem-lhe sido prejudiciais ao longo das duas mãos da eliminatória frente aos gregos, que vão discutir um lugar na fase de grupos da Liga dos Campeões com o Braga.

Eliminado nos penáltis pelo Panathinaikos na terceira pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, o Marselha enviou esta quarta-feira uma carta à UEFA em que reclama de várias decisões de arbitragem ao longo da eliminatória que considera terem-lhe sido prejudiciais.

Depois de terem sido derrotados na Grécia por 0-1, os franceses venceram por 2-1 no tempo regulamentar da segunda mão, mas perderam no desempate por grandes penalidades (4-5), tendo exprimido a sua incompreensão com várias decisões tomadas ao longo dos dois jogos, segundo a rádio RMC Sport.

O cartão amarelo mostrado ao médio Geoffrey Kondogbia, logo no primeiro minuto da eliminatória, e as interpretações do VAR durante a segunda mão são alguns dos momentos que geraram um "sentimento de injustiça" no Marselha, que ainda assim assumiu a sua responsabilidade na eliminação.

Recorde-se que o Panathinaikos vai defrontar o Braga no play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, depois de os minhotos terem eliminado os sérvios do Backa Topola (7-1 em agregado).

Leia também Internacional Notícia em Itália: sauditas querem entrar na Liga dos Campeões europeia De acordo com o jornal Corriere dello Sport, a Federação de Futebol da Arábia Saudita pretende que o campeão nacional daquele país tenha uma vaga na Champions europeia já na próxima época.