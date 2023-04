Liga dos Campeões: Rafael Leão nomeado para jogador da semana

O avançado do Milan foi o melhor em campo contra o Nápoles, tendo sofrido um penálti e feito a assistência para o golo de Giroud

Rafael Leão, avançado português do Milan, é um dos nomeados para jogador da semana da Liga dos Campeões, tal como Lautaro Martínez (Inter), De Bruyne (Manchester City) e Valverde (Real Madrid).

O internacional português foi o melhor em campo contra o Nápoles, tendo sofrido um penálti e feito uma arrancada assombrosa que acabou numa assistência para o golo de Giroud.

Os candidatos para golo da semana são Barella (1-0 do Inter contra o Benfica), Giroud (1-0 do Milan contra o Nápoles), Rodrygo (2-0 do Real Madrid contra o Chelsea) e Correa (3-1 do Inter contra o Benfica).