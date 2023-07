Liga dos Campeões: num jogo com quatro portugueses, Olímpia Ljubljana e Ludogorets empatam

Redação com Lusa

Os eslovenos do Olímpia Ljubljana, orientados por João Henriques, empataram 1-1, esta quarta-feira, no reduto do Ludogorets, em jogo da primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Na Huvepharma Arena, Razgrad, o Olímpia adiantou-se no marcador à passagem do minuto 14, por culpa do remate certeiro de Timi Max Elsnik, uma vantagem que viria a ser anulada aos 44, por Dominik Yankov.

Na equipa eslovena, os portugueses David Sualehe, Jorge Silva e Rui Pedro foram titulares, assim como Claude Gonçalves, mas no conjunto búlgaro.

A segunda mão do encontro da segunda pré-eliminatória acontece no dia 1 de agosto, no Stadion Stožice, em Ljubljana.