L'Équipe atribui nota 3 em 10 a Messi e Neymar. Mbappé foi dos melhor pontuados

PSG perdeu em casa com o Bayer, na terça-feira, e o L'Équipe arrasou a exibição de grande parte dos jogadores da equipa francesa.

O conceituado jornal francês L'Équipe atribuiu a nota 3 (em dez possíveis) a Messi e a Neymar, referente à exibição diante do Bayern Munique, na terça-feira. O treinador do Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, também foi "brindado" com um 3, bem como Hakimi, Verratti e Zaire-Emery.

Mbappé, que entrou na segunda parte, conseguiu um 6, a melhor nota dos jogadores parisienses, a par de Marquinhos e Sergio Ramos.

O português Nuno Mendes recebeu um 4, a mesma nota de Donnarumma e Carlos Soler, e o compatriota Danilo um 5.

A média do PSG foi um 3,9.

De recordar que o clube francês perder por 1-0 com os alemães, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.