"Lembro-me de a minha mãe não ter uma libra para a carrinha dos gelados"

Declarações de Kyle Walker, lateral do Manchester City, após a conquista da Liga dos Campeões, na sequência da vitória por 1-0 sobre o Inter na final, em Istambul.

Reação: "Não estou em mim, raramente fico sem palavras. O meu sonho concretizou-se ao ter atingido isto com este clube. Conquistar um triplete é inacreditável".

Foi lançado por Guardiola aos 82 minutos: "Eu fico sempre desapontado quando não jogo, mas tenho 33 anos. Eu tenho de dar o exemplo aos mais jovens e fiz um discurso antes do jogo. Este clube significa muito para mim e, depois de ter experienciado o que experienciei, estarei para sempre em dívida para com ele".

O que disse nesse discurso? "Eu disse que o meu sonho estava nas mãos deles. Sem pressão. Não podemos dizer que o Inter merecia mais do que nós ou que nós merecíamos mais do que eles. Estamos ambos cá por mérito e tem de haver um vencedor. As emoções tiveram o seu papel e obviamente que a ocasião vai influenciar-te. Eu tive uma medalha de prata na última vez [em 2021], por isso conseguir uma de ouro é fantástico. Estou a viver um sonho, os meus pais estão nas bancadas. De onde eu venho, Sheffield, as coisas nem sempre foram fáceis. Eu lembro-me de quando a minha mãe não tinha uma libra para a carrinha dos gelados. Poder desfrutar disto com eles... estou muito agradecido".