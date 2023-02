Leipzig e Manchester City empatam e deixam tudo em aberto nos "oitavos" da Champions

Empate 1-1 na Alemanha deixa a decisão para a segunda mão, em Manchester.

O Manchester City não conseguiu esta quarta-feira segurar a vantagem alcançada aos 27 minutos, por Mahrez, e teve de se contentar com o empate 1-1 frente ao Leipzig, que empatou por Gvardiol, aos 70, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, na Alemanha.

Em Leipzig, o City, no qual alinharam Rúben Dias e Bernardo Silva durante os 90 minutos, tomou conta do jogo desde o seu arranque e materializou o ascendente aos 27 minutos, através de Mahrez, tendo os comandados de Pep Guardiola conservado o domínio até ao intervalo, falhando ainda várias oportunidades para ampliar.

Na etapa complementar, o conjunto alemão, que contou com André Silva no 'onze' inicial - saiu aos 82 minutos -, surgiu com outra disposição e começou a discutir o jogo, vindo a ser premiado, aos 70 minutos, com o golo de Gvardiol, que impôs assim o empate a 1-1, mantendo em aberto a discussão da eliminatória.

Fechada a primeira mão dos 'oitavos', apenas Real Madrid, Nápoles e Benfica parecem ter bem encaminhados os respetivos apuramentos para os quartos de final, depois de terem vencido em casa de Liverpool (5-2), Eintracht Frankfurt (2-0) e Club Brugge (2-0), respetivamente, enquanto os restantes jogos têm em aberto os desfechos da eliminatória.