Lampard comenta raspanete de Boehly: "Não há problema, é sinal de paixão"

Declarações de Frank Lampard, treinador dos blues, em conferência de imprensa de antevisão ao Chelsea-Real Madrid, marcado para terça-feira (20h00) e relativo à segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, após a vitória merengue no primeiro jogo (2-0), no Santiago Bernabéu.

Momento da equipa: "Não estamos onde queremos estar, mas creio que dizerem que estamos quebrados é demasiado. Na minha opinião, amanhã não há nada melhor do que vencer na Liga dos Campeões, já tivemos muitos momentos nesse registo. Mas tendo em conta o resultado [da primeira mão] e a equipa que vamos enfrentar, teremos que lutar muito, por isso será certamente um jogo especial".

Quem é o culpado pelos resultados negativos? "A responsabilidade pessoal é muito importante. Não culpo ninguém, será algo que teremos que abordar no futuro. Os dados, a estatística, os resultado que temos nas partidas... não é uma questão de compromisso dos jogadores".

Imprensa inglesa diz que Todd Boehly deu um raspanete à equipa após a derrota com o Brighton (1-2): "Estou tranquilo quanto a isso. Talvez tenham existido críticas ao nosso antigo proprietário por não vir aos jogos e não estar perto [da equipa], o que nem sempre foi correto. Lembro-me de momentos, enquanto jogador, em que proprietários entraram pela primeira vez nos balneários e lembro-me de estar feliz [com isso]. Não creio que isso seja algo mau. Se um proprietário quer entrar e ser positivo e falar com um jogador, pode fazê-lo. Não há problema com isso, é sinal de paixão e sou o primeiro a gostar disso".

Que atmosfera espera em Stamford Bridge? "Não tenho nenhuma dúvida de que será positiva no início da partida. No resto do jogo, dependerá de nós para jogarmos com um desejo real de dar a volta a esta eliminatória. Já estive aqui demasiadas vezes para entender que a atmosfera vai ser genial. Agora é o momento de aproveitarmos isso, porque eles [adeptos] podem ajudar-nos".