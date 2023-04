Lampard após o Real Madrid-Chelsea: "João Félix fez um jogo 'top'"

Declarações de Frank Lampard, treinador do Chelsea, após a derrota no campo do Real Madrid (2-0), na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões

Eliminatória em aberto? "Sim. Mas não sabíamos o bom que é o Real Madrid. Com onze jogadores, estivemos em jogo e tivemos oportunidades. Quando não marcamos nessas ocasiões, após cerca de meia hora, começamos a pensar que as coisas poderiam complicar-se... Coisas especiais podem acontecer em Stamford Bridge. Temos de acreditar."

Dificuldades para travar Vinícius: "Quando ele tem a bola é um chicote, queríamos controlar mais o jogo para que eles não lhe entregassem a bola. Essa é parte da razão para a defesa de cinco homens. Mas ele é um jogador muito difícil de parar. Estamos num momento de mudança, é difícil defrontar nesta altura o Real Madrid. Perder era uma possibilidade, esperemos poder dar a volta perante os nossos adeptos."

Exibição de João Félix: "O jogo do Sterling e de João Félix foi, acima de tudo, 'top'. Ele é um grande talento. Na segunda parte teremos mais sentido de urgência, estaremos mais concentrados no seu objetivo e penso que veremos mais desses dois jogadores. Temos um desafio."

Falta de golo: "É uma questão recorrente. Estou a tentar corrigi-la nos treinos, a levar a bola para a área e depois marcar. Penso que é um problema de falta de confiança, não que não trabalhemos nisso."

Desconcentração no golo de Asensio: "Não foi uma coisa tática. Com um jogador a menos mudaram as nossas marcações, mas é dececionante falhar em questões tão básicas."

Futuro: "Não creio que um jogo vá mudar alguma coisa. Estou a pensar no jogo seguinte, não posso começar a pensar no meu futuro ou em coisas fora do meu controlo."

