Kvaratskhelia lamenta: "É difícil ver os vossos olhos cheios de lágrimas..."

Avançado do Nápoles falhou um penálti no jogo frente ao Milan e pediu desculpa aos adeptos.

Khvicha Kvaratskhelia, uma das estrelas maiores do Nápoles nesta temporada, teve uma noite infeliz na terça-feira. O avançado falhou um penálti aos 82 minutos [napolitanos perdiam por 1-0 naquele momento] que poderia ter relançado a eliminatória e, mais tarde, lamentou e pediu desculpa aos adeptos.

"É difícil para mim ver o vossos olhos [dos adeptos do Nápoles] cheios de lágrimas, sabendo que não vos consegui proporcionar um momento de felicidade. Farei o meu melhor para aprender com a experiência de hoje. Lamento profundamente. E estou extremamente grato pelo vosso apoio em todos os segundos. Amo-vos a todos e prometo que voltaremos mais fortes. Há muitos jogos pela frente, o sonho continua", escreveu o georgiano nas redes sociais.

O Nápoles acabou por empatar 1-1, com um golo de Osimhen no período de compensação, mas foi o Milan a seguir para as meias-finais da Liga dos Campeões, fruto da vitória caseira, por 1-0, na primeira mão.