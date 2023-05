Kroos assume: "Fomos passivos nos primeiros 20'. É uma derrota merecida"

Declarações de Toni Kroos após o Manchester City-Real Madrid (4-0), da segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões

Análise: "Não começámos bem como no Bernabéu, estivemos passivos nos primeiros 20'. Estivemos mal posicionados. Eles com pelo menos mais um entrelinhas, complicou muito. Sempre estivemos a dois ou três metros do adversário e assim é difícil chegar aos duelos.

Conversa no balneário ao intervalo: "Tentámos corrigir ao intervalo, mas não conseguimos muitas oportunidades. É uma derrota merecida."

