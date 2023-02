Klopp frustrado: "Foi tudo muito evidente, oferecemos cada golo. Pode estar decidido"

Declarações de Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, após a derrota contra o Real Madrid (5-2), em Anfield, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões

Análise: "Foi tudo muito evidente. Oferecermos cada golo. Podíamos ter feito melhor em todos os golos. Damos passos positivos. Além dos golos sofridos na primeira parte, o resto foi positivo. Devíamos ter defendido melhor esses dois golos. Os erros dos dois guarda-redes anularam-se. No primeiro golo sofrido ninguém travou Vinícius num momento de classe mundial. Ao intervalo tivemos conversa positiva. Tentámos fazer o mesmo, mas sofremos logo o terceiro golo, um golo horrível que mudou o jogo. Faltou um pouco de sorte nesta situação. A segunda parte foi o jogo que o Real Madrid queria. Oferecemos a bola no momento incorreto e isso é uma ameaça contra o Real Madrid, que te castiga logo, não perdoa. Falta muito jogo ainda, não podemos dar a eliminatória por encerrada. Também penso agora que pode estar decidido, mas mais perto do jogo veremos as diferenças. Mas por agora, com 5-2, está decidido. São tão bons nos contra-ataques e temos de arriscar, é difícil. Temos de marcar pelo menos três golos. O 3-2 foi o momento chave."

Vinícius um dos melhores do Mundo: "Sim. É."

E Rodrygo: "Muito bom. Benzema também não está mal."

Conversa com os jogadores: "Disse aos jogadores que este resultado não é o que queríamos, que uma derrota é uma derrota e temos de aprender. Entrámos bem. Temos dias para recuperar, não sei se afeta o resto da época. Vamos pensar no positivo, os dois golos. O Crystal Palace na Premier será outro tipo de jogo. O esforço e intensidade foi perfeito, mas temos de assegurar que não sofremos estes golos. Um 5-2 pode causar danos, mas vou fazê-los pensar nas coisas positivas."

Escorregavam? "Não sei se regaram demais. Mas creio que não havia muita água."

A melhorar: "Em vez de jogar 20' queremos jogar bem todo o jogo. Houve fases em que jogamos assim. Temos de defender cada rival como o Real Madrid, das melhores equipas do Mundo. Graças a Deus não jogamos com eles todos os fins de semana na liga. É muito difícil defender contra eles, muito mais difícil que na Premier. Jogam da forma que jogávamos no passado."

Renovaria o Modric se fosse seu jogador: "Não é meu jogador. É um grande jogador e certamente Carlo Ancelotti e o Real Madrid vão fazer o correto com ele."