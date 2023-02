Klopp condena insultos racistas a Vinícius Jr: "Nada no mundo justifica isso"

Vinícius Jr, avançado brasileiro do Real Madrid, é, com frequência, alvo de insultos racistas, seja por adeptos rivais, seja mesmo por adversários dentro de campo. Na antevisão ao duelo com os merengues, esta segunda-feira, o treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, condenou as atitudes racistas.

"Nada no mundo pode justificar o racismo. O Vinícius é um jogador de classe mundial, vai ser uma lenda do Real Madrid, e espero que não se deixe incomodar por esses idiotas [que têm atitudes racistas]", referiu o técnico alemão.

Liverpool e Real Madrid defrontam-se amanhã, a partir das 20h00, em Anfield, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

