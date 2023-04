Kepa antes do Chelsea-Real Madrid: "Não precisamos de fazer o jogo das nossas vidas"

O guarda-redes do Chelsea, Kepa, esteve presente na conferência de imprensa de antevisão ao encontro da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, entre Chelsea e Real Madrid.

Esta segunda-feira, Kepa, guarda-redes do Chelsea, abordou o encontro da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, frente ao Real Madrid. O internacional espanhol indica estar ciente das dificuldades, depois da derrota na primeira mão (2-0), no Santiago Bernabéu.

"É um grande jogo. Não precisamos de jogar o jogo das nossas vidas, mas sim de dar o nosso melhor. Passo a passo, defender e atacar bem. Estou ansioso por jogarmos um jogo desta magnitude, dos quartos da Champions", começou por dizer aos jornalistas.

Há cinco anos em Londres, Kepa realçou estar a fazer uma boa temporada, comparando os números de anos anteriores: "Em termos pessoais, foi uma época positiva. Joguei 15 jogos por época nas duas anteriores e, agora, jogo mais. Estou a jogar bem e com confiança, acima de tudo divirto-me, que é o mais importante. A nível de equipa, não estamos na melhor época, mas individualmente, não posso dizer o mesmo", admitiu o espanhol, que revelou não estar equacionado no plano do Chelsea uma eventual ida a grandes penalidades.

"Não pensamos muito nisso [penáltis], estamos focados noutras áreas. Se chegarmos a essa fase da partida, temos bons batedores, que têm treinado durante as últimas semanas, não só nos últimos dias ou no dia antes do jogo. Mas, oxalá não precisarmos deles, era bom sinal apurarmo-nos antes", afirmou.

Questionado sobre as nuances do encontro, Kepa deu a receita para o Chelsea se debater com o atual detentor do troféu: "Temos de fazer uma melhor exibição do que no Bernabéu. Temos de controlar melhor os contra-ataques, criar mais ocasiões e, acima de tudo, marcar. Temos de ser mais cínicos e clínicos, talvez mesmo nas duas áreas" sublinhou o guarda-redes, que nos últimos jogos, já ao serviço de Frank Lampard, cumpriu a totalidade dos minutos. O agora treinador dos blues, não têm tido tarefa fácil, somando até ao momento, três derrotas em outros tantos jogos.

Chelsea e Real Madrid entram esta terça-feira em campo as 20h00, num encontro a contar para a segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.