Declarações de Christophe Galtier, treinador do PSG, em entrevista ao jornal Marca

Em 22 jogos, ainda não perdeu com o PSG: "Quando és treinador do PSG, tens de ter essa ambição, mas sempre com humildade. Quando estás num nível tão elevado, existe essa obrigação dos resultados. Eu percebi rapidamente o potencial do grupo e a determinação dos jogadores para fazerem uma grande temporada".

Prestação na fase de grupos da Liga dos Campeões (ficou em segundo lugar, com os mesmos 14 pontos do Benfica): "O plantel que tenho à minha disposição tem um carácter muito ofensivo e a minha reflexão é a seguinte: temos de marcar golos. O PSG é uma montra internacional, com jogadores de classe mundial e a primeira reflexão que tive quando cheguei foi a de criar um ambiente onde o jogador sinta que pode marcar golos. Sofremos demasiados golos na Champions e é evidente que há uma diferença entre a Liga dos Campeões e o nosso campeonato".

Apesar de favorito, o PSG ficou atrás do Benfica: "Quando foi o sorteio da fase de grupos eu tinha acabado de chegar e olhei para o historial da equipa na competição nos últimos anos. Evidentemente que há muitos anos que o PSG passa a fase de grupos. O meu objetivo era fazer isso, pelo menos, tão bem como os meus antecessores. Isso tornou-se uma obsessão. Juventus, Benfica e [Maccabi] Haifa. Parecia fácil. Mas não foi. Nada é fácil na Champions. Além disso, nas análises, ninguém teve em conta a dificuldade do calendário desta temporada. É a primeira vez na história do futebol com m calendário tão compacto e difícil. Praticamente todas as semanas havia Champions. Acho que foi por isso que algumas equipas que normalmente passam a fase de grupos e desta vez não o conseguiram. Jogámos em três meses e meio o que normalmente jogamos em quatro ou cinco meses".

O PSG não foi o único "tubarão" a ser surpreendido na fase de grupos da Champions: "A Juventus, Atlético e Barcelona costumam classificar-se. Isto mostra que o futebol não é uma ciência exata. Felizmente para o espetáculo acontecem este tipo de coisas, pelo suspense e pelos adeptos".