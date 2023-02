Marcelo Brozovic, médio croata do Inter, levou esta terça-feira um puxão de orelhas no treino de preparação para o encontro com o FC Porto, da primeira mão dos oitavos de final da Champions. Fabio Ripert, da equipa técnica liderada por Simone Inzaghi, repreendeu o jogador num exercício. "Brozo. Brozo, tenta ser sério, por favor. Não estamos na escola primária", atirou, conforme destaca a imprensa italiana. A partida tem início às 20h00 de quarta-feira.