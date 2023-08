João Henriques faz história no Ljubljana e já tem fase de grupos garantida

O Olimpija Ljubljana está pela primeira vez na 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, graças a um penálti defendido no último lance. E, assim, já assegurou no mínimo a participação na fase de grupos da Liga Conferência

Que maneira de ficar na história! Com João Henriques no comando, o Olimpija Ljubljana chegou pela primeira vez à terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões após um triunfo (2-1) com final dramático, sobre o Ludogorets, que ficará na memória dos adeptos. Na próxima eliminatória a equipa do técnico português defrontará o vencedor da ronda entre Zalgiris Vilnius e Galatasaray (2-2 na Lituânia e a segunda mão, na Turquia, disputa-se amanhã).

Com o triunfo desta terça-feira, o Olimpija Ljubljana garantiu também a presença numa fase de grupos de provas europeias em 2023/24. Isto porque se for eliminado por Vilnius ou Galatasaray, cairá no play-off da Liga Europa. E se aí também sair derrotado, é relegado para a fase de grupos da Liga Conferência.

1/3 ✅ pic.twitter.com/aWprSDvSeR - NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) August 1, 2023

Em campo, pelo Olimpija Ljubljana, estiveram três portugueses: Rui Pedro, David Sualehe e Jorge Silva, autor de uma assistência. No Ludogorets, Claude Gonçalves foi aposta inicial.

À procura de uma vitória inédita na prova milionária, a equipa do técnico português não entrou bem e sofreu primeiro. Kiril Despodov, com um grande golo na conversão de um livre direto (15"), deixou o Ludogorets mais perto da passagem mas a euforia foi curta, com Elsnik a responder de imediato e a repor a igualdade no marcador (19").

Na antevisão, João Henriques assumiu que a experiência europeia dava favoritismo ao adversário, mas tal não se viu em campo. Num duelo equilibrado, foram os eslovenos quem teve mais oportunidades para chegar à vantagem e Seslar, aos 33", atirou ao ângulo numa das melhores ocasiões. Com ambas as equipas em contenção na segunda metade, cientes de que um golo sofrido poderia ditar a eliminação, reduziram-se as chances. Contudo, a equipa de João Henriques teve uma boa notícia aos 82" quando Son viu o cartão vermelho por cabecear Rui Pedro, deixando o Olimpia em melhor posição.

Já nos descontos, o capitão Elsnik bisou e deixou o apuramento mais perto (90+2"). No entanto, o momento do jogo chegou já depois dos cinco minutos dados pelo árbitro, com o VAR a descobrir uma grande penalidade contra a formação do técnico português. Com o desfecho por decidir na marca dos onze metros, Vidovsek defendeu o remate de Despodov e garantiu a festa dos eslovenos, que no final invadiram o campo para festejar com o plantel.