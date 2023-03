João Félix: "Sair do Atlético de Madrid foi bom para mim e para eles"

Declarações de João Félix, avançado do Chelsea, em conferência de imprensa de antevisão à receção ao Dortmund, marcada para terça-feira (20h00) e relativa à segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Equipa está pressionada? "Pressão zero. Isto é o nosso trabalho, temos de aproveitar e ganhar jogos. Os nossos níveis de confiança estão altos. Se fizermos bem as coisas, vamos conseguir ganhar. Adoro jogar na Liga dos Campeões, todos adoram. É uma competição especial e espero que no final possamos celebrar".

Cartão vermelho na estreia pelos blues: "Não é costume ver vermelhos, foi apenas o segundo da minha carreira. Foi estúpido, até porque estava a jogar bem e a ajudar a equipa. Mas todos me ajudaram".

Conta em ficar em definitivo no Chelsea, após o fim do empréstimo? "Estou aqui para jogar e ajudar o clube. Sei que é apenas um empréstimo, mas no tempo em que estiver aqui quero jogar, ajudar, marcar, ganhar. Foi para isso que vim. Se fico ou não... ninguém sabe o futuro. Só estou focado no jogo de amanhã. Precisava muito deste empréstimo. Sair do Atlético foi bom para mim e para eles. Por isso, penso que foi o acordo perfeito para tentar algo diferente. Tentei sempre dar o meu melhor, mas por vezes não funcionou. Este empréstimo é muito importante para mim, estou muito contente por estar aqui".

Sente-se mais livre no Chelsea? "É um tipo de futebol diferente, a Liga é diferente. O Chelsea gosta de atacar, ter a bola, dominar o jogo. E esse é o jogo que gosto de jogar. Sinto-me muito livre ao jogar aqui, adoro".

O que tem a dizer sobre o clube? "O clube é muito grande, é incrível. A falta de golos tem sido frustrante, para mim e para os avançados, mas às vezes é assim, fazes dez remates e não entra, depois fazes um e é golo".