"João Félix? Desde que não faça carrinhos no meio campo, ficamos muito contentes"

Declarações de Graham Potter, treinador do Chelsea, em conferência de imprensa de antevisão à receção ao Dortmund, marcada para terça-feira (20h00) e relativa à segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Equipa sente-se pressionada? "Na posição em que estamos, devemos sempre acolher a pressão. Ela significa que estamos num lugar fantástico, que é competir para estar nos últimos oito da Liga dos Campeões [quartos de final]. É uma competição importante e queremos seguir em frente".

Uma nova vitória trar-lhe-ia mais segurança no cargo? "Para ser honesto, não penso nisso dessa forma. Eu só penso no quão importante este jogo é para a equipa e para o clube. Isto é a Liga dos Campeões e uma oportunidade de chegar aos quartos de final, só isso. Isto é um desafio enorme, mas ao mesmo tempo, que oportunidade".

Impacto de João Félix: "Estamos muito contentes com o João. Desde que não faça carrinhos na linha do meio campo, ficamos muito contentes com ele (risos)! A sua qualidade é clara, no sentido em que ele consegue receber a bola em espaços pequenos e fazer as coisas acontecer numa perspetiva de ataque. Ele já acertou duas vezes na barra e também marcou. Ele tem a qualidade para finalizar e o facto de poder jogar em diferentes posição é bom. Nós temos a tendência de o usar mais no centro, mas ele tem a capacidade de jogar em qualquer lado no ataque".

Como encara a segunda mão, após a derrota (0-1) na Alemanha? "É um jogo grande e excitante, devido ao que está em jogo. Será uma noite especial em Stamford Bridge, por isso estamos ansiosos que chegue. Os nossos pensamentos estão positivos, queremos seguir em frente e vencer o jogo. Em termos do que aprendemos com o jogo anterior, vamos defrontar um adversário de topo. Podemos ver isso a partir dos seus resultados na Bundesliga, eles estão numa forma fantástica. Eles ganham jogos constantemente, penso que vão no décimo consecutivo, e isso demonstra que estão muito bem. Eles tem boas individualidades e são bem treinados. Vai ser um grande desafio mas para o qual estamos ansiosos".