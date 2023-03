Javier Zanetti, vice do Inter, e a Champions contra o FC Porto: "Estou confiante"

Vice-presidente do Inter abordou o confronto da segunda mão que se realiza no dia 14 de março, no Dragão (às 20h00)

O Inter de Milão visita o Estádio do Dragão, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, com um golo de vantagem obtido na partida de Itália. E Javier Zanetti, glória do clube a agora vice-presidente, mostra-se confiante para a segunda partida.

"Estamos muito confiantes porque encarámos o primeiro jogo mostrando grande personalidade, mas ao mesmo tempo sabemos que no jogo da segunda mão não será fácil porque o FC Porto dará o seu melhor. Estou convencido de que a equipa estará pronta", afirmou Zanetti, na apresentação do livro de Pagliuca, ex-guarda-redes do Inter e da seleção de Itália.

Sobre o momento da equipa comandada por Simone Inzaghi, que acaba de perder com o Bolonha na Série A, afirmou: "Inzaghi? Todos devem dar mais."

Recorde que a segunda mão entre FC Porto e Inter, no Estádio do Dragão, se realiza no dia 14 de março, às 20h00.