Inzaghi pressionado no Dragão: treinador reuniu com dirigentes do Inter

Treinador almoçou com o CEO e o diretor desportivo do Inter após a derrota com o Spezia. Jogo com o FC Porto visto como fulcral.

A derrota de sexta-feira no reduto do Spezia (2-1) deixou marcas no Inter antes do embate decisivo com o FC Porto na Liga dos Campeões e, este sábado, o treinador Simone Inzaghi almoçou com Beppe Marotta, CEO do clube de Milão, e Piero Ausilio, diretor desportivo. De acordo com a "Gazzetta dello Sport", do encontro não saiu qualquer tipo de ultimato ao técnico, mas foram traçados objetivos para o que resta da temporada.

Nesse sentido, o jogo de terça-feira, no Dragão, é encarado como fundamental, uma vez que a passagem aos quartos de final da Champions foi um dos mínimos estabelecidos.

Segundo alguns portais afetos aos "nerazzurri", uma eventual eliminação diante do FC Porto pode ditar o fim de linha para Inzaghi, que tem contrato até 2024, mas está já praticamente arredado da corrida ao título italiano.

"Chance para nos redimirmos"

O desaire (1-2) de sexta-feira com o Spezia deixou o Inter frustrado, mas Simone Inzaghi não perdeu tempo em apontar ao duelo com o FC Porto.

"Criámos muitas oportunidades e merecíamos mais. Estamos zangados. Vai ser uma noite sem dormir, mas na terça-feira estaremos de volta e temos a chance de nos redimirmos", atirou o treinador dos italianos, consciente que, no Dragão, o espera "uma segunda mão desafiante". "Tivemos alguns jogos muito bons fora de casa, como em Barcelona. Temos de fazer uma grande exibição no Porto", vincou.