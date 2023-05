Inzaghi lança suspeita: "O árbitro é francês, como quatro jogadores do Milan"

Treinador do Inter lançou suspeitas sobre a designação de Clément Turpin para o encontro desta terça-feira contra o Milan, da segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões

O Inter recebe o Milan na segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões, com uma vantagem de dois golos obtida na primeira partida. A designação do árbitro Clément Turpin levantou suspeitas a Simone Inzaghi, técnico do Inter.

"Sobre os árbitros, preferi sempre não falar, à exceção de algumas raras ocasiões em que não me contive. Se pensar no primeiro jogo, houve um episódio, a falta na área de Krunic sobre Bastoni, que deveria ter sido avaliada de outra forma. Provavelmente, o jogo teria tomado um rumo diferente em caso de 3-0, mas não há qualquer problema. Quanto ao árbitro de amanhã à noite, amigos chamaram-me a atenção para o facto de ser francês e de o AC Milan ter quatro jogadores franceses no seu plantel... Para nós, não há qualquer problema e a confiança é máxima", atirou Simone Inzaghi, técnico do Inter.

"Só depende de nós. Sabemos quem vamos enfrentar, mas estamos num momento muito bom e estamos prontos para um desafio desta importância. Sabemos que amanhã será um dos jogos mais importantes dos 100 anos de história do Inter. Sabemos como estes jogos são importantes para nós enquanto clube e para os nossos adeptos, pelo que teremos de dar o nosso melhor. Já enfrentámos uma situação semelhante na Liga dos Campeões contra o Benfica: 2-0 na primeira mão e segunda mão em casa. Já nessa altura tivemos dificuldades no segundo desafio, mas passámos a eliminatória. Não sentimos que já estamos na final: temos uma vantagem merecida no primeiro jogo. Jogámos quatro ou cinco finais nos últimos 20 meses, temos campeões europeus, campeões do mundo... Teremos de pensar em fazer uma actuação importante e não especular sobre o resultado da primeira mão ou geri-lo", concluiu.