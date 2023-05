Inzaghi: "Houve uma altura em que os avançados não conseguiam marcar"

O Inter visita o Milan na quarta-feira, num dérbi relativo à primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões.

O Inter, carrasco do FC Porto e Benfica, vai visitar o Milan na quarta-feira, num dérbi relativo à primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões e, em antevisão à partida, Simone Inzaghi, treinador nerazzurri, garantiu que, mesmo que a sua equipa seja eliminada, não irá considerar isso como um fracasso.

"De forma alguma, apesar de sabermos a importância que tem. Não nos estamos a esconder, sabemos o que significaria chegarmos à final. Neste momento, estamos concentrados no primeiro jogo, que será amanhã, onde teremos de usar o coração e a cabeça. Quanto ao coração, não tenho dúvidas de que o colocaremos em campo. Quanto à cabeça, teremos de a utilizar da melhor forma possível. Vão surgir coisas inesperadas e temos de saber que será um jogo que se decidirá em 180 minutos", vincou, em conferência de imprensa.

José Mourinho, que conquistou a Liga dos Campeões no comando do Inter na época 2009/10, disse recentemente que a equipa não deve olhar para a prova como uma obsessão. Em resposta, Inzaghi defendeu que os seus jogadores têm noção do que está em jogo.

"Sabemos que amanhã não é um dérbi, mas sim o dérbi. Sabemos o que representa para nós, para o clube e para os adeptos. A exigência é muito alta, mas vamos tentar fazer um grande dérbi", assumiu o técnico italiano, salientando que a equipa melhorou ao longo dos últimos jogos no aspeto ofensivo.

"Há momentos para todos, especialmente para os avançados. Houve um momento em que não conseguiam marcar, agora felizmente todos voltaram a marcar. Mas eu estava calmo antes disso, o problema é quando um avançado não consegue ter oportunidades", completou.

O Milan recebe o Inter na quarta-feira (20h00), num dérbi relativo à primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões. O segundo jogo, no Giuseppe Meazza, está marcado para o dia 16 de maio.