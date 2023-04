Inzaghi fica no comando técnico do Inter… "só se for campeão europeu"

Treinador do Inter está tremido e nem o possível apuramento para a meia-final da Liga dos Campeões lhe garante estabilidade.

Simone Inzaghi renovou no último verão até 2024, mas a sua continuidade no Inter para lá desta época é incerta. Apesar de ainda poder ganhar a Taça, na qual disputará a meia-final, e estar nos quartos de final da Liga dos Campeões, com perspetiva de chegar à meia-final, tem o lugar a prazo.

A convicção é da generalidade dos adeptos interistas com quem O JOGO falou em Milão nos últimos dias. Mesmo a chegada às meias-finais na Champions não garante a continuidade, porque o quinto lugar na Serie A e a irregularidade da equipa não agrada.

Conhecedor da realidade dos nerazzurri, que acompanha habitualmente pela Gazzetta dello Sport, Andrea Ramazotti resume o estado do treinador no clube. "Inzaghi, na minha opinião, não continua no Inter. Só se for campeão europeu. Porque aí a Direção teria de justificar uma decisão que não seria, certamente, unânime", explica o jornalista, frisando a "irregularidade" da equipa e de que joga na Champions também o possível apuramento para a próxima edição da Champions, que, via campeonato, está muito complicada.