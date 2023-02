Inzaghi elogia Sérgio Conceição e o FC Porto: "Ele vai escolher o melhor caminho..."

Simone Inzaghi, treinador do Inter, fez esta terça-feira a antevisão ao duelo da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, diante do FC Porto (20h00, quarta-feira). O italiano foi companheiro de equipa de Sérgio Conceição na Lázio.

Reencontro com Sérgio Conceição e as lesões do FC Porto: "Terei muito gosto em ver o Sérgio Conceição amanhã. Partilhámos algumas vitórias importantes. Agora, como treinador, ele está a fazer um excelente trabalho, coisas muito boas. O futebol dele é físico e técnico. O FC Porto vem de dez vitórias consecutivas e é uma equipa forte, técnica e fisicamente. Como todas as equipas, eles têm alguns jogadores em dúvida, mas jogue quem jogar, o Sérgio Conceição é muito forte a organizar a equipa."

O que diria a Sérgio Conceição se ele treinasse em Itália? São treinadores parecidos? "Somos ambos treinadores jovens. Estive com ele em Roma há um ano e meio. Vou ter muito gosto em voltar a estar com ele. O Sérgio vai escolher o melhor caminho para ele. Está a treinar a melhor equipa em Portugal e ele saberá o que fazer com o futuro."