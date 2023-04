Inzaghi após o Inter-Benfica: "É um sonho, merecemos o lugar nas meias-finais"

Declarações de Simone Inzaghi, treinador do Inter, após o empate com o Benfica (3-3) na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões

Sentimento: "Estamos felizes. Foi uma noite importante para todos no Inter. Merecemos pelo que fizemos nas duas mãos contra uma equipa que apenas tinha perdido dois jogos na temporada. Agora estamos nas meias-finais, é um sonho e vamos dar o nosso melhor. Passámos uma fase de grupos muito complicada e trabalhámos muito para termos noites como esta, que o Inter não tem tido nos últimos anos."

O 3-3: "António Silva esteve bem quando reduziu para o 3-2, só que no 3-3 os meus jogadores ouviram um apito antes e pensavam que era o final do jogo... Apesar disso, foi um grande jogo e as substituições realmente ajudaram. Merecemos o nosso lugar nas meias-finais."