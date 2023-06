Inzaghi: "Ainda estou a pensar em como é possível não termos marcado no final"

Declarações de Simone Inzaghi, treinador do Inter, após a derrota na final da Liga dos Campeões, frente ao Manchester City (0-1).

Reação: "Eu dei os parabéns aos jogadores. Eles estiveram bem, fizeram um grande jogo. Perdemos uma final que queríamos ganhar a todo o custo, mas eles devem estar orgulhosos. Eu não trocaria estes jogadores por ninguém e hoje o mundo inteiro viu o porquê. Concedemos muito pouco frente a uma equipa muito forte. Temos vários arrependimentos, mas devemos estar orgulhosos".

Do que se arrepende? "É normal termos arrependimentos. Perder é a pior coisa do desporto, mas ao mesmo tempo, os jogadores precisam de estar orgulhosos pela sua temporada e pela sua exibição na final. Jogámos contra um grande adversário, mas claramente não merecíamos perder. Eu gostaria de abraçar cada um dos adeptos do Inter, tal como os meus jogadores. Eles são fantásticos e estão sempre lá para nós. Isto é futebol e é com estas desilusões que se cresce. Ainda estou a pensar em como é possível não termos marcado no final. Claramente merecíamos mais, mas esta final poderá servir como combustível para a próxima época. A equipa mostrou que pode jogar a este nível e tivemos várias oportunidades no fim, merecíamos mais. Este foi o nosso plano de jogo e podíamos ter feito ainda melhor".