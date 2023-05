Inter elimina Milan e Inzaghi repete feito de Mourinho na Liga dos Campeões

Depois da vitória por 2-0 na primeira mão, o Inter ganhou ao Milan novamente (1-0) e é o primeiro finalista da Champions. Espera por Real Madrid ou Manchester City.

O Inter venceu, esta terça-feira, o rival Milan e garantiu a passagem à final da Liga dos Campeões. Na primeira mão, recorde-se, os nerazzurri já tinham vencido, mas por 2-0. Lautaro Martínez, aos 74 minutos, marcou o único golo do encontro.

Nota para Rafael Leão que voltou de lesão - falhou os dois últimos jogos - e jogou todos os minutos deste encontro.

Real Madrid e Manchester City, que empataram 1-1 no primeiro jogo, decidem quem vai à final a partir das 20h00 de amanhã, em Inglaterra.

O "carrasco" do FC Porto e do Benfica volta à final da mais importante prova europeia de clubes 13 anos depois. A última fora em 2009/10, com José Mourinho, quando venceu o Bayern, por 2-0.