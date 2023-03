Inter eliminou o FC Porto e há uma preferência para o sorteio dos "quartos"

Presidente do clube destaca o regresso do clube à alta roda europeia e sonha com um dérbi na próxima fase.

O Inter aiu do Dragão com um empate sem golos frente ao FC Porto e, fruto do triunfo por 1-0 na primeira mão, carimbou a passagem aos quartos de final da Champions. Steven Zhang, empresário chinês que desempenha as funções de presidente, não escondeu a satisfação.

"É uma grande emoção, uma noite fantástica que nos compensa pelo trabalho árduo que temos feito. Finalmente, estamos também a um nível elevado fora de Itália. Onde o Inter deve estar. Estamos muito satisfeitos com o resultado, o Inter deve sempre competir ao mais alto nível na Europa. É uma obrigação para nós", afirmou, citado pelo jornal Gazzetta dello Sport.

Sexta-feira há sorteio dos quartos de final. "Serão todas equipas muito fortes, mas estamos muito motivados para enfrentar o nosso próximo rival. Queremos continuar a competir ao mais alto nível na Europa. Este deve ser o nosso objetivo. Queremos jogar todas as competições até ao final. Tanto entusiasmo após sete anos neste clube; estamos todos a fazer o máximo esforço e o trabalho que temos feito é o correto. O palco internacional é o nosso lugar, queremos trazer cada vez mais troféus para a nossa sala", vincou, comentando a possibilidade de o sorteio ditar um dérbi com o Milan.

"Qualquer equipa que encontremos será forte. Mas olhando para os últimos sete anos, o dérbi tem-me dado as maiores emoções. Por isso, gostaria de jogar contra o AC Milan", rematou.

Recorde-se que o Benfica é um dos possíveis adversários do Inter na próxima fase.