Sérgio Conceição e Roger Schmidt nomeados para os melhores da Liga dos Campeões

Treinadores de Benfica e FC Porto fazem companhia aos finalistas Inzaghi e Guardiola. João Mário, Florentino e Taremi já tinham sido distinguidos

Roger Schmidt e Sérgio Conceição foram dois dos quatro nomeados pela BT Sport para o prémio de melhor treinador da Champions League 2022/2023.

Os técnicos de FC Porto e Benfica estão ao lado de Pep Guardiola e Simone Inzaghi, finalistas da competição e treinadores de Manchester City e Inter, respetivamente.

Florentino, na posição de médio, João Mário, no lugar de ala direito, e Taremi, no posto de avançado, já tinham sido nomeados noutras votações do canal inglês.