Hesperange de Fangueiro empata com Slovan Bratislava na pré-eliminatória da Champions

Os luxemburgueses do Swift Hesperange, treinados pelo português Carlos Fangueiro, empataram hoje a um golo em casa do favorito campeão eslovaco, Slovan Bratislava, na primeira mão da pré-eliminatória de estreia da Liga dos Campeões de futebol.

A equipa de Fangueiro adiantou-se no marcador aos 22 minutos, através do médio alemão Dominik Stolz, mas a vantagem durou apenas três minutos, visto que o Slovan restabeleceu o empate aos 25, pelo médio Vladimirt Weiss.

A surpreendente réplica dada pelo campeão luxemburguês ao campeão da Eslováquia enervou os jogadores da casa, que viram quatro cartões amarelos e um vermelho na primeira parte, o último aos 45+6, exibido a Juraj Kucka, com o auxílio do videoárbitro.

No entanto, não foi por jogar com mais uma unidade que o Hesperange jogou taco a taco com o seu adversário, sobre o qual chegou a ter fases de supremacia como os dados estatísticos do jogo confirmam, tendo em conta também o fez na primeira parte, quando estavam em igualdade numérica.

Este empate em Brastislava abre boas perspetivas de qualificação para a fase seguinte ao Hesperange, o qual, caso obtenha o apuramento, irá defrontar o vencedor da eliminatória entre os arménios do Urartu e os bósnios do Zrinjski.

Outro técnico português, João Henriques, comandou os eslovenos do Olimpija Ljubljana na vitória por 2-1, na terça-feira, também a contar para a primeira mão da primeira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, na receção aos letões do Valmiera, com o segundo golo da equipa da casa a ser marcado pelo avançado luso Rui Pedro.