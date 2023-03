Avançado levou a bola do jogo para casa depois de apontar cinco golos ao Leipzig.

Na noite de terça-feira, Erling Haaland marcou cinco golos na goleada (7-0) do Manchester City ao Leipzig, nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Hoje, o avançado norueguês partilhou uma fotografia em que se mostrar a tirar uma sesta com a bola do jogo ao lado.

"Sesta da tarde", escreveu Haaland, numa publicação nas redes sociais.