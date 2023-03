Haaland sacou gargalhadas: "Penso que és o único que sabe marcar muitos golos"

Norueguês falou com Henry, Carragher e Richards e começou a sua intervenção com uma piada que fez sucesso

Erling Haaland esteve em grande na vitória do Manchester City sobre o Leipzig, por 7-0, na segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. O norueguês marcou cinco golos e, no final, em conversa com antigas figuras do futebol inglês, ainda teve tempo para sacar uma piada.

"Penso que és o único que sabe marcar muitos golos", referiu o avançado, elogiando a capacidade do antigo goleador Thierry Henry em detrimento da pouca capacidade finalizadora dos antigos defesas Jamie Carragher e Micah Richards. O trio esteve a comentar as incidências da Champions e falou com o jogador, no relvado do Etihad.

O avançado lamentou ainda o facto de não ter marcado mais golos.

"Podias ter marcado seis ou sete? Sim, podia ter marcado mais dois na primeira parte. Havia uma possibilidade. Tento sempre alcançar mais", explicou a figura dos citizens.

