Haaland: "Mal posso esperar pelo encontro da próxima semana"

Avançado norueguês ansioso pela segunda mão das meias-finais da Champions, depois da igualdade a uma bola.

Erling Haaland já reagiu ao empate entre Real Madrid e Manchester City (1-1), na primeira mão das meias-finais da Champions. O avançado norueguês lembra que os citizens estão completamente dentro da eliminatória.

"Está tudo nas nossas mãos. Mal posso esperar pelo encontro da próxima semana", reagiu o norueguês, nas suas redes sociais, depois de ter ficado em branco pela terceira vez na atual edição da Champions.