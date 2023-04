Há uma réstia de esperança, mas Portugal pode vir a ter só duas equipas na Champions 24/25

Portugal passa a ter apenas duas equipas na Liga dos Campeões e cinco no total das provas europeias em 24/25

As derrotas de Benfica, com Inter, e do Sporting, face à Juventus, confirmaram o que já pareciam destinado: Portugal perde o sexto lugar no ranking da UEFA para os Países Baixos e a partir de 2024/25 terá apenas duas equipas na Liga dos Campeões e cinco no total das provas europeias.

Pior ainda, o campeão de 2023/24 irá direto à fase de grupos da Liga dos Campeões; o segundo classificado terá de disputar e passar duas pré-eliminatórias. O que aconteceu com o terceiro classificado Benfica no passado verão de 2022.

As restantes vagas são para duas para a Liga Europa e uma para a Liga Conferência. O vencedor da Taça de Portugal entrará de forma direta na fase de grupos e o terceiro do campeonato passa a a qualificação. Se vencedor da Taça for o campeão ou o segundo classificado do campeonato, o terceiro classificado ganha o acesso direto à Liga Europa.

A última vaga é para a Liga Conferência, que pode ser para o quarto classificado - se o vencedor da Taça de Portigal for à Liga Europa - ou para o quinto classificado, no caso do vencedor da Taça ser um dos dois primeiros do campeonato.

Há, todavia, uma hipótese de Portugal manter as três equipas na Ligas dos Campeões de 2024/25: se uma equipa portuguesa vencer a Champions League ou a Liga Europa de 2023/24 ou Portugal ser um dos melhores do ranking UEFA na próxima temporada.