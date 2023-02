Há duas características de João Félix que enchem as medidas a Azpilicueta

Espanhol Azpilicueta aprova os primeiros tempos do português João Félix no Chelsea

Reforço de inverno do Chelsea, por empréstimo do Atlético de Madrid, João Félix merece aplausos da parte de Azpilicueta, um dos históricos do clube e atualmente capitão de equipa.

"Ele é um talento especial. Conhecia-o dos tempos do Atlético, de quando os defrontámos, e também de ver os jogos da liga espanhola. Fiquei bastante surpreendido quando ele chegou. Tem mostrado qualidade nos treinos", afirmou o defesa espanhol.

Para Azpilicueta, há duas virtudes do português que lhe enchem as medidas: a abertura de espaços livres e a qualidade na entrega de bolas aos companheiros de equipa.

A forma como cria espaços, como passa, tem estado muito bem. Marcou contra o West Ham, o que vai aumentar a sua confiança. É um jovem confiante, já com muita experiência e está a ter um grande impacto na nossa equipa", afirmou.