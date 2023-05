Guardiola: "O legado que deixo é que tivemos uma história do outro mundo..."

Pep Guardiola leva sete temporadas ao leme dos citizens e só lhe falta conquistar a Liga dos Campeões, mas o técnico já se diz realizado pelo tempo que passou no Etihad.

Pep Guardiola, treinador do Manchester City, compareceu esta terça-feira numa conferência de imprensa de antevisão à segunda mão das meias-finais frente ao Real Madrid, que se segue ao empate registado no primeiro jogo (1-1), em Espanha.

Há sete temporadas no comando técnico dos citizens, o técnico espanhol já se diz realizado no Etihad, apesar de faltar-lhe a conquista da primeira Champions da história do clube.

"O legado que deixo é que tivemos uma história do outro mundo durante muitos anos. O legado é que as pessoas vão recordar que marcámos muitos golos, que nos marcaram poucos e que ganhámos muitos títulos. Nestes anos aqui, diverti-me muito. É como um bom livro. E talvez na Europa as pessoas não vejam nada disto, mas aqui divertiram-se muito. Isso é um legado", salientou.

Questionado sobre o domínio europeu incontestado do Real Madrid, que soma 14 Ligas dos Campeões no palmarés, Guardiola considerou que se deve à qualidade superior dos seus jogadores ao longo dos anos.

"Porque é que são tão superiores na Champions? Não sei, se soubesse tentaria copiar o método. Mas eu diria que é porque sempre tiveram jogadores de altíssimo nível. Quando ganhámos [a Champions] com o Barcelona, era porque tínhamos jogadores de alto nível", recordou.

O treinador descartou ainda avançar sobre qual das equipas é a favorita a passar à final, dizendo que existem demasiados fatores que poderão condicionar o vencedor da partida.

"Competimos em eliminatórias em todas as temporadas e no final ganha a equipa que merece. Na minha cabeça, quero fazer as coisas bem e convencer os adeptos de que não é preciso mudar nada. Temos a sensação de que em casa somos mais livres e de que jogamos mais relaxadamente. Se formos nós mesmos... Eu já joguei dez meias-finais e perdi sete. Conheço esse sentimento, mas há muitas coisas que não se podem controlar no mundo do futebol", avisou Guardiola.

O Manchester City recebe o Real Madrid na quarta-feira, às 20h00, em jogo das meias-finais da Liga dos Campeões. Na final, o vencedor da eliminatória vai encontrar a equipa que triunfar na outra meia-final, que será completada esta terça-feira, à mesma hora, entre o Inter e o Milan (2-0 na primeira mão).