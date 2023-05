Guardiola: "Bernardo Silva está sempre lá, é dos melhores que vi na vida"

Declarações de Pep Guardiola após o Manchester City-Real Madrid (4-0), da segunda mão das meias-finais da Liga dos Campeões

Emoção: "Voltámos a mostrar o bom que é este grupo, estamos todos de parabéns, do presidente aos jogadores. Quando se atinge uma final da Champions tem de se celebrar, mas não muito tempo porque temos já no domingo um jogo da Premier League. Os jogadores estiveram fora de série."

Importância de Bernardo Silva: "Nestas fases da competição e neste tipo de jogos ele está sempre lá. Já disse antes que é um dos melhores jogadores que vi na vida."

Estava à espera desta superioridade? "Obviamente que não. Jogámos com a dor de um ano inteiro no estômago, por causa do que aconteceu no ano passado. E hoje conseguimos recuperar. A atitude foi fantástica e o jogo foi espetacular. Estou muito feliz por estar na final."

Melhorias em relação ao primeiro jogo: "Joguei com mais um jogador interior na defesa e, hoje, mais na frente. Assim, tivemos mais fluidez para atacar. Tivemos a atitude perfeita depois de um ano inteiro de tanto sofrimento. Como disse Kroos, na primeira mão, se tivéssemos ganho 6, 7 ou 8... não teria acontecido nada. Mas foi um resultado apertado e o Bernabéu é o Bernabéu".

Grande jogo de Courtois: "Bem, sei que deram a Bola de Ouro no ano passado ao Benzema, mas se a tivessem dado ao Courtois, não teria acontecido nada. Hoje foi um grande jogo. Com 2-0... fomos demasiado precipitados. Logo a seguir ao intervalo, o Gundogan perdeu uma bola e o De Bruyne fez duas transições desnecessárias. Devíamos tê-los afundado e virado muito! Afundado e virado! E fizemos o contrário. Mas, no final, quando está tão perto... não é ansiedade, mas precipitamo-nos. De qualquer forma, em suma, um jogo extraordinário."

Exibição de Rodri: "Que ano! Toda a gente fala do Haaland, mas sem ele, isto não teria sido possível. Tornou-se o melhor médio que temos, fez um ano fantástico. Estamos muito contentes, muito contentes."

É desta: "Bem... o que posso dizer. Uma equipa italiana é uma equipa italiana. Vamos ter de lutar muito. Haverá tempo. Agora, para sermos campeões da Premier League [domingo]. Mas, para já, já lá estamos. Este ano é a nossa vez."