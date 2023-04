Guardiola: "Não quero falar sobre o Nápoles, o treinador deles vai ficar chateado"

Guardiola disse em março que o conjunto de Luciano Spalleti era a melhor equipa da Europa, mas o técnico napolitano não levou o elogio a bem, dizendo tratar-se de "joguinhos".

Pep Guardiola, treinador do Manchester City, compareceu esta segunda-feira na conferência de imprensa de antevisão à primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, em casa frente ao Bayern, evitando voltar a elogiar o Nápoles, após já o ter feito em março.

"Não quero falar sobre o Nápoles, porque o treinador vai ficar chaterado comigo. Tão sensível (risos)", referiu, após ter dito em março que o conjunto italiano, que vai enfrentar o Milan nos quartos, era a melhor equipa da Europa, levando uma resposta amarga de Luciano Spalletti.

"Não sinto orgulho, não sinto nada. Não gosto desses joguinhos que todos fazem para pressionar os outros. A sério que vamos colocar o Nápoles à frente do City? Eles gastam 900 milhões de euros comparados com os nossos nove milhões. Isto quer dizer alguma coisa, não? É um joguinho para mexer connosco", atirou na altura o treinador do Nápoles.

Quanto às possibilidades do City atingir a segunda final da Champions da sua história esta temporada, Guardiola admitiu que esse é um objetivo que tem a cumprir, mas salientou a necessidade de a equipa não cometer erros.

"Quanto mais jogas esta competição nos quartos de final, meias-finais e finais com os mesmos jogadores, torna-se mais fácil. Já estive nesta posição e sei o que fazer. Só jogámos uma final da Liga dos Campeões na nossa vida [2020/21]. Mas ambas as equipas têm de estar no máximo, isso fará a diferença", concluiu.

O Manchester City recebe o Bayern na terça-feira, às 20h00, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.