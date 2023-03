Guardiola justifica substituição de Haaland: "A vida dele ia ser aborrecida..."

Avançado do Manchester City marcou cinco golos frente ao Leipzig, algo que só Luiz Adriano e Lionel Messi haviam conseguido num só jogo da Liga dos Campeões e o técnico optou por substituí-lo aos 63 minutos.

O Manchester City, com Rúben Dias e Bernardo Silva a titulares, vergou na terça-feira o Leipzig por 7-0 na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, num jogo em que Erling Haaland apontou uma "manita" (cinco golos), igualando os registos históricos de Luiz Adriano e Lionel Messi na prova milionária.

Ainda assim, Pep Guardiola optou por substituir o avançado norueguês aos 63 minutos e, após a partida, explicou a razão da sua saída.

"Se ele tivesse batido este recorde aos 22 anos, a vida dele ia ser aborrecida. Assim, tem um objetivo para o futuro, seja aqui ou noutro clube. Eu nem sabia do recorde de Messi, disseram-me na flash-interview, mas fiz a substituição porque, com o jogo ganho, quero dar minutos a todos os jogadores", assumiu.

Recorde-se que, na zona de entrevistas rápidas, Haaland admitiu ter dito a Guardiola, na altura da sua substituição, que "gostaria de ter marcado um duplo hat-trick", algo inédito num jogo da Champions.