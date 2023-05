Guardiola não fez qualquer substituição frente ao Real e deixou uma explicação

Declarações de Pep Guardiola após o Real Madrid-Manchester City (1-1), na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões

Resumo do jogo: "Foi um jogo equilibrado, quando estávamos no nosso melhor eles marcaram um golo, quando eles estavam no seu melhor nós empatámos. Em alguns momentos, foi como no ano passado. A opinião que tinha sobre o Real Madrid mantém-se, e a eliminatória será decidida em Manchester".

Os golos: "Não há explicação, é o futebol. São jogos muito renhidos, como no ano passado, e temos de recuperar e ir para a Premier League, estamos a jogar para isso e depois para o Real Madrid".

Haaland sem espaço: "Os espaços entre Camavinga e Carvajal não eram ocupados pelos centrais, ficavam dois centrais com Haaland, os espaços eram ocupados por Valverde e Toni, os espaços para atacar eram com o central... mas neste caso não aconteceu, estavam os dois com o avançado".

Quem sai mais moralizado: "Jogámos melhor no ano passado na primeira mão quando ganhámos 4-3 e o Real Madrid saiu mais forte por causa do resultado. Estamos a tentar levar a eliminatória para Manchester, vai ser um jogo terrivelmente duro. Vamos ver o que podemos fazer para defender melhor e ser mais eficazes em certas zonas e ser mais fluidos no ataque".

Não fez alterações: "Porque achei que os que lá estavam eram bons, os que lá estavam têm um certo nível, são jogadores que ficam com a bola... o Real Madrid tem jogadores que fazem transições a correr... se o jogo ficar louco, não temos esse nível tão bom como eles".