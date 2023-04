Guardiola: "Estamos exaustos. Não sei como vamos fazer..."

Declarações do treinador do City e de Thomas Tuchel após a segunda mão dos quartos de final da Champions.

O terceiro apuramento consecutivo do Manchester City para as meias-finais da Liga dos Campeões deixou em Pep Guardiola um sentimento de alívio. No fim da partida de Munique, o técnico catalão assumiu que a sua equipa está muito limitada fisicamente devido à quantidade de jogos já disputados na temporada.

"Estamos exaustos. Não sei como vamos fazer para disputar o jogo contra o Sheffield United [meias-finais da Taça de Inglaterra, no sábado]", realçou Guardiola, reconhecendo porém estar "satisfeito" por chegar novamente a esta fase da competição. "Sofremos na primeira parte, tivemos sorte antes do penálti falhado. Eles tiveram uma ou duas oportunidades e tudo poderia acontecer. A segunda parte foi muito, muito melhor", sentenciou.

De igual modo, Thomas Tuchel revelou satisfação com a prestação da sua equipa, apesar do desfecho desfavorável. "Acho que colocámos o City em sentido, mais do que em Manchester. Mas, tal como na semana passada, não tivemos sorte. Nada, no total de 180 minutos. Estou muito satisfeito com a forma como nos apresentámos hoje", garantiu o técnico alemão.

A segunda mão dos quartos de final da Champions acabou empatada a um golo, depois de a equipa inglesa ter ganho, em casa, por 3-0, no primeiro duelo.