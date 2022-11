Guardiola e a eliminação do Barcelona na Champions: "Para mim, é uma sorte"

Declarações de Pep Guardiola, técnico do Manchester City e que foi eleito o melhor treinador do ano pela Federação Catalã de Futebol.

Renovação com o Manchester City até 2025: "Discuti isso com a minha mulher e a ideia era acabar a minha passagem pelo City nesta temporada. Mas no final eles convenceram-me e vou continuar por mais dois anos".

Admite regressar ao Barcelona um dia? "Nada se pode comparar ao Barcelona. Se pensasse que era imprescindível voltaria, mas não sou. Fui embora e a equipa continua a ganhar. Se nos tivermos de voltar a encontrar, será isso que acontecerá, mas sem forçar nada".

Barcelona de Xavi: "Creio que está a correr muito bem, apesar da desilusão na Champions. Mas se analisares jogo a jogo... Em Munique eles mereciam ganhar e depois houve o penálti frente ao Inter. Sabe-me mal que já não estejam na Champions, mas para mim é uma sorte porque assim não nos encontramos".

Espanha no Mundial'2022: "Estou a desfrutar do Campeonato do Mundo, tem tido bons jogos e treinadores bravos. A Espanha está muito bem, mas isso não significa que vão ganhar. O futebol não funciona assim. Oxalá. Espero que quem jogue melhor ganhe".